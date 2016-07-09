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برج القوس حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>هذا هو أفضل وقت لتكثيف كل ما تبذلونه من جهود والتركيز على تعزيز طموحاتك. الأفضل أن يكون كل هذا مصحوبًا بالجدية والالتزام.

على الصعيد العاطفي:


>هناك حالة من البرود الشديد تسيطر على علاقتك بالشريك وكأن حربًا باردة تدور بينكما، كلاكما متحفز لتسجيل أخطاء الآخر وتوبيخه عليها وهذا مؤشر خطير على تدهور العلاقة.

برج القوس على الصعيد الصحي:


>عملت بجد في الفترة الماضية من أجل فقدان وزنك لكنك لم تنتبه إلى ما تخسره من صحتك من أجل تحقيق هذا الهدف وفقدان بضع بوصات من خصرك، أعد النظر في نظامك الغذائي واستغل حماسك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>هذا هو الوقت المناسب جدا لتنفيذ الخطط والوعود التي أخذتها على نفسك. ومع ذلك، فإن الوقت هو أيضا مواتي للاسترخاء والاستمتاع ببعض المرح مع الأصدقاء.

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مصر 365

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