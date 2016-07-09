برج الحمل حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:

>قد تضطر إلى القيام برحلات مفاجئة فى الخارج من أجل إنجاز بعض الصفقات التجارية ولكن الحظ سيكون حليفك لذلك لا داعى للقلق وامضى قدما. سوف تتلقى مبلغا من المال الذى هو أكثر بكثير من التوقعات الخاصة بك. على الصعيد العاطفى:

>تعيش مرحلة مثيرة للاهتمام فى حياتك العاطفية. أولئك الذين بدأوا للتو علاقة جديدة يجب أن يبحثوا عن سبل تعزيز العلاقة بينهما أكثر. حاول أن تكون منفتحًا حول المستقبل ولكن لا تنغمس فى تنفيذ أى خطة فى الوقت الراهن. فقط امشى مع التيار. برج الحمل على الصعيد الصحى:

>قد تحتاج إلى تغيير لنمط الغذائى الخاص بك اليوم بالكامل فى خطوة جذرية، قد تقرر أن تصبح نباتيًا أو تتبع نظاما غذائيا قاسيًا، أو ربما تتجنب الأطباق الثقيلة والحارة. وهذا يمنحك شعورًا بالنشاط والشباب توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>حافظ على تركيزك قدر الإمكان ولا تبدد طاقتك مع أشياء غير مجدية أبدا، حاول أن تتجنب الفوضى العاطفية فهى أكثر ما يهدر طاقتك.

شبكةعيونالإخبارية

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