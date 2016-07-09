أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الحمل حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

Google+ Print
برج الحمل حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 9 يوليو 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>قد تضطر إلى القيام برحلات مفاجئة فى الخارج من أجل إنجاز بعض الصفقات التجارية ولكن الحظ سيكون حليفك لذلك لا داعى للقلق وامضى قدما. سوف تتلقى مبلغا من المال الذى هو أكثر بكثير من التوقعات الخاصة بك.

على الصعيد العاطفى:


>تعيش مرحلة مثيرة للاهتمام فى حياتك العاطفية. أولئك الذين بدأوا للتو علاقة جديدة يجب أن يبحثوا عن سبل تعزيز العلاقة بينهما أكثر. حاول أن تكون منفتحًا حول المستقبل ولكن لا تنغمس فى تنفيذ أى خطة فى الوقت الراهن. فقط امشى مع التيار.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>قد تحتاج إلى تغيير لنمط الغذائى الخاص بك اليوم بالكامل فى خطوة جذرية، قد تقرر أن تصبح نباتيًا أو تتبع نظاما غذائيا قاسيًا، أو ربما تتجنب الأطباق الثقيلة والحارة. وهذا يمنحك شعورًا بالنشاط والشباب

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>حافظ على تركيزك قدر الإمكان ولا تبدد طاقتك مع أشياء غير مجدية أبدا، حاول أن تتجنب الفوضى العاطفية فهى أكثر ما يهدر طاقتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى