أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

التوتر يقتل فى صمت.. يقيد الصفائح الدموية ويدمر المناعة

Google+ Print
التوتر يقتل فى صمت.. يقيد الصفائح الدموية ويدمر المناعة التوتر يقتل فى صمت.. يقيد الصفائح الدموية ويدمر المناعة
فى الوقت الحالى أصبح التوتر جزءا من الحياة اليومية والجميع من الأشخاص يتحدثون دائما عن تعرضهم للتوتر دون محاوله فى التخلص منه، على الرغم من تأثيره السلبى على الصحة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" فإن التعرض للتوتر والإجهاد يقتل فى صمت، كما يسبب التوتر تقييد الصفائح الدموية والتى ينتج عنها ارتفاع فى مستوى ضغط الدم، ويؤثر على جهاز المناعة بإفراز الحمض الأمينى والكورتيزول، والذى ارتبط بارتفاع مستوى ضغط الدم ومشاكل القلب وزيادة الوزن.

وحسب التقرير فإن الإجهاد يدفع الجسم لحرق المواد الغذائية الأساسية بشكل سريع، مما يؤدى إلى نقص التغذية ويؤثر على وظيفة الغدة فى الجسم.

كما أن التعرض للتوتر ينتج عنه مشاكل فى الجهاز الهضمى وعسر الهضم، وقد ينتج عنه إفراط فى شرب الكحول وتناول الكثير من الوجبات السريعة والمواد الغذائية التى تحتوى السكر.

وتابع التقرير أن التعرض للإجهاد يسبب الاكتئاب وصعوبة فى النوم والإصابة بالأمراض الجلدية غير الصحية، ولذا فمن الضرورى الحد من التوتر، لأنه يؤدى أيضا إلى تقلب المزاج والغضب السريع والإحباط، كما يمكن أن يؤدى إلى تسارع فى دقات القلب واضطراب فى المعدة وغثيان وألم فى الظهر وتوتر العضلات وقرحة المعدة وآلام التهاب المفاصل.

وفى هذا السياق يذكر التقرير أن هناك العديد من الطرق التى يمكن أن تحد من التوتر وتساعد على العيش حياة أكثر صحة، أولها فهم سبب الإجهاد وتغيير نمط الحياة وتناول طعام متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.


>مش بس عملك وعاداتك الخاطئة.. التوتر يسبب آلام الظهر والمسكنات ليست حلاً

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365