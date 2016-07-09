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العراق: تسلمنا دفعة جديدة من طائرات «صياد الليل» المروحية الروسية

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العراق: تسلمنا دفعة جديدة من طائرات «صياد الليل» المروحية الروسية العراق: تسلمنا دفعة جديدة من طائرات «صياد الليل» المروحية الروسية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، تسلم قيادة طيران الجيش دفعة جديدة من الطائرات المروحية الروسية من طراز “mi28″ التي يطلق عليها “صياد الليل”، وهي من أحدث الطائرات المقاتلة وتتميز بإمكانيات عالية من ناحية التسليح المتنوع الكثيف والمناورة فضلاً عن تقديم الإسناد الناري للقوات البرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع نصير نوري، في تصريح صحفي اليوم/الجمعة/، ان طائرات صياد الليل كلن لها دور مميز خلال مواجهات القوات البرية العراقية لعصابات تنظيم (داعش) الإرهابي وإنزال الهزيمة بالتنظيم في مختلف قواطع العمليات، مشيرا إلى أن وصول الدفعة الجديدة شرعت الكوادر الفنية في عملية تجهيزها لادخالها الخدمة بالجيش خلال الأيام المقبلة.

وميدانيا ، قدر قائد عمليات الانبار اللواء إسماعيل المحلاوي عدد قتلي عملية تطهير مناطق “البو ريشة” و”طوي” و”البوطيبان” شمالي مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار بحوالي 600 إرهابي من مسلحي داعش.

وقال المحلاوي، في تصريح صحفي اليوم، إن المناطق الواقعة على الجهة اليمنى لنهر “الفرات” استكملت عملية تحريرها من قبضة داعش، ولم يبتبق سوى “جزيرة الخالدية”، وهي الملاذ المهم والأخير للتنظيم بالمنطقة، مشيرا إلى أن القوات التي شاركت في العملية العسكرية من الجيش ومكافحة الارهاب وشرطة الأنبار بإسناد طيران القوة الجوية والجيش العراقي والتحالف الدولي.

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