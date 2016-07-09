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"الداخلية" تكشف عن سبب وفاة "ضابط الحدائق" وخطيبته داخل سيارته

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"الداخلية" تكشف عن سبب وفاة "ضابط الحدائق" وخطيبته داخل سيارته "الداخلية" تكشف عن سبب وفاة "ضابط الحدائق" وخطيبته داخل سيارته
أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن حادث وفاة الملازم أول ضياء أبو السعود، الضابط بقسم شرطة حدائق القبة وخطيبته داخل سيارته الخاصة فى الجراج الخاص بمنزل والده بمنطقة السلام، كان حادث قضاء وقدر أدى لوفاتهما.

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أنه عقب انتهاء فريق البحث من فحص الحادث تم التأكد من انه لا توجد أى شبهة جنائية في الحادث، نافيا ما تردد علي بعض المواقع حول العثور علي رسائل تهديد علي هاتف الضابط، مؤكدا أنه حادث طبيعي ولا شبهة جنائية به نهائيا.

وفيما يتعلق بسبب الوفاة ، فأوضح المصدر أن استنشاق الضابط وخطيبته لغاز ثانى أكسيد الكربون داخل السيارة هو سبب وفاتهما مختنقين بداخلها، مشيرا إلى أنه نتج عن تشغيل تكيف السيارة داخل الجراج الضيق الذى لا يتعدى حجمه قرابة 20 مترا، وهو ما تسبب في دخول الغاز الصادر من شكمان السيارة عبر منافذ التكييف واستنشاقه مما أدى لوفاتهما.

- تفاصيل العثور على جثتى ضابط بحدائق القبة وخطيبته داخل سيارته بجسر السويس

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مصر 365

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