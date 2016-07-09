حجز مدير وعامل ملاهى العباسية بتهمة التسبب فى وفاة طفل

قررت نيابة الوايلى الجزئية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الاول لنيابات غرب القاهرة، حجز المدير المسئول وعامل اللعبة، فى حادث سقوط إحدى لعب الأطفال داخل ملاهى قرية الفردوس بمنطقة العباسية على رؤوس المواطنين، أثناء لهو أطفالهم احتفالا بعيد الفطر، وذلك على ذمة تحريات المباحث.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية وفنية من محافظة القاهرة لإعداد تقرير فني حول إجراءات السلامة والأمان بالملاهى.

وانتهت النيابة من الاستماع إلى اقوال أسرة الطفل المتوفى والأطفال المصابين في الحادث، والذين وجهوا الاتهامات لمدير الملاهي وعامل المسئول عن اللعبة، كما صرحت النيابة بدفن جثة الطفل عقب الكشف الطبي الظاهري، وفي السياق ذاته انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث.

وكانت قد قررت النيابة العامة، فتح تحقيقات موسعة حول الحادث، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى سقوط اللعبة الكهربائية، والتأكد من إجراءات السلامة داخل الملاهى، والاستماع لأقوال المسئولين والمشرفين على الألعاب لتوثيق شهادتهم.

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أسرة الطفل ضحية ملاهى الوايلى تتهم المدير والعامل بالتسبب فى الحادث

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