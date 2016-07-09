«بان كي مون» يدين مقتل 5 شرطيين أمريكيين

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم /الجمعة/ مقتل عناصر من الشرطة الأمريكية في مدينة دالاس بولاية تكساس، معربا عن تعازيه لعائلات وزملاء الضحايا وقسم الشرطة في دالاس، حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام.
وقال المتحدث: “ليس هناك مبرر لمثل ذلك العنف، هؤلاء المسؤولون ضاعفوا المعاناة التي يشعر بها كثيرون في الولايات المتحدة في أعقاب مقتل رجلين أمريكيين من أصول إفريقية خلال يومين.. عمليات القتل هذه يجب أن تكون محل تحقيق شامل”، حسب ما جاء على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث باسم بان كي مون، أن هذه العمليات تصب التركيز مرة أخرى على الحاجة إلى التصدي للتمييز، بما في ذلك التفاوت العنصري في تنفيذ القانون، وبطريقة شاملة.
وقُتل خمسة شرطيين أمريكيين، اليوم الجمعة، برصاص قناص واحد على الأقل في مدينة دالاس، جنوب الولايات المتحدة، قبل أن يُقتل القناص وتعتقل السلطات الأمريكية ثلاثة أشخاص على خلفية الهجوم.