أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«بان كي مون» يدين مقتل 5 شرطيين أمريكيين

Google+ Print
«بان كي مون» يدين مقتل 5 شرطيين أمريكيين «بان كي مون» يدين مقتل 5 شرطيين أمريكيين

بان كي مون

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم /الجمعة/ مقتل عناصر ‏من الشرطة الأمريكية في مدينة دالاس بولاية تكساس، معربا عن تعازيه لعائلات وزملاء الضحايا وقسم ‏الشرطة في دالاس، حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام.‏

وقال المتحدث: “ليس هناك مبرر لمثل ذلك العنف، هؤلاء المسؤولون ضاعفوا المعاناة التي يشعر بها ‏كثيرون في الولايات المتحدة في أعقاب مقتل رجلين أمريكيين من أصول إفريقية خلال يومين.. عمليات ‏القتل هذه يجب أن تكون محل تحقيق شامل”، حسب ما جاء على الموقع الرسمي لمنظمة ‏الأمم المتحدة.‏

وأضاف المتحدث باسم بان كي مون، أن هذه العمليات تصب التركيز مرة أخرى على الحاجة إلى التصدي ‏للتمييز، بما في ذلك التفاوت العنصري في تنفيذ القانون، وبطريقة شاملة.‏

وقُتل خمسة شرطيين أمريكيين، اليوم الجمعة، برصاص قناص واحد على الأقل في مدينة دالاس، جنوب ‏الولايات المتحدة، قبل أن يُقتل القناص وتعتقل السلطات الأمريكية ثلاثة أشخاص على خلفية الهجوم.‏

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا