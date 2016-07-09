«بان كي مون» يدين مقتل 5 شرطيين أمريكيين

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم /الجمعة/ مقتل عناصر ‏من الشرطة الأمريكية في مدينة دالاس بولاية تكساس، معربا عن تعازيه لعائلات وزملاء الضحايا وقسم ‏الشرطة في دالاس، حسب ما أعلن المتحدث باسم الأمين العام.‏

وقال المتحدث: “ليس هناك مبرر لمثل ذلك العنف، هؤلاء المسؤولون ضاعفوا المعاناة التي يشعر بها ‏كثيرون في الولايات المتحدة في أعقاب مقتل رجلين أمريكيين من أصول إفريقية خلال يومين.. عمليات ‏القتل هذه يجب أن تكون محل تحقيق شامل”، حسب ما جاء على الموقع الرسمي لمنظمة ‏الأمم المتحدة.‏

وأضاف المتحدث باسم بان كي مون، أن هذه العمليات تصب التركيز مرة أخرى على الحاجة إلى التصدي ‏للتمييز، بما في ذلك التفاوت العنصري في تنفيذ القانون، وبطريقة شاملة.‏

وقُتل خمسة شرطيين أمريكيين، اليوم الجمعة، برصاص قناص واحد على الأقل في مدينة دالاس، جنوب ‏الولايات المتحدة، قبل أن يُقتل القناص وتعتقل السلطات الأمريكية ثلاثة أشخاص على خلفية الهجوم.‏