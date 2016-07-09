لمقاومة النحافة.. تعرف على 6 طرق صحية لزيادة وزنك

إذا فقدت الكثير من الوزن النحافة أثناء صيام شهر رمضان، ويسبب لك الأمر شعور بالانزعاج وعدم الرضا عن النفس، مما يجعلك تلجأ إلى العديد من الطرق غير الصحية التى تؤثر عليك لزيادة وزنك مرة أخرى .

وفى هذا السياق يقدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الطرق الصحية لزيادة الوزن بشكل صحى، وتتضمن هذه الطرق اﻵتى:

1_قد تحتاج إلى استهلاك السعرات الحرارية أكثر من 500 على الأقل يوميا للحصول على 0.454 كجم من الوزن فى الأسبوع، ولزيادة وزنك ينبغى أكل 6 وجبات صغيرة فى اليوم، لضمان أن تحصل على الأقل 500 سعرة حرارية إضافية.

>2_للحفاظ على وزن صحى، قد تحتاج إلى زيادة كتلة العضلات الخاصة بك، وذلك من خلال رفع الأثقال، حيث إن جسمك يضبط نفسه على استخدام السعرات الحرارية الزائدة لبناء العضلات بدلاً من الدهون المتراكمة.

>3_ زيادة الجسم تحدث عندما تكون نائماً مدة طويلة، فأثناء النوم يتم إصلاح تمزق العضلات وينمو الجسم ويزداد الوزن .

>4_ تناول الأطعمة الغنية بالبروتين التى تبنى الجسم كالعدس والسبانخ واللبن واللبن الرائب والجبن بروتين والدجاج والسمك واللحوم والفول، القرنبيط والمكسرات.

>5_ قد يحتاج الجسم إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن لنموه والتى تتوفر فى الفاكهة مثل التفاح والبطاطا الحلوة والكمثرى والبرتقال والأناناس، والمانجو والعنب والموز، وأيضا تناول الخضروات تمد الجسم بالكثير من العناصر الهامة لنموه.

>6_من الضرورى التحقق من زيادة وزن الجسم مرة واحدة فى الأسبوع، إذا كنت تجد تراكمت الدهون فى جسمك فذلك يشير إلى السير فى اتجاه خاطئ ضمان، ولزيادة الوزن بطريقة صحية يجب اكتساب العضلات فقط وليس فائض الدهون.

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