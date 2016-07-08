أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

Google+ Print
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف
لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران منذ قليل، فى حادث تصادم دراجة بخارية بجرار نقل، على أحد الطرق الفرعية بمركز إهناسيا ببنى سويف.

استقبل مستشفى إهناسيا المركزى أحمد شعبان مفتاح (20 سنة) جثة هامدة، وحمادة جنيدى صلاح (32 سنة)، ومحمود عامر كمال (35 سنة) مصابان بكسور فى أماكن متفرقة من الجسم.

ودلت التحريات الأولية على وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بجرار نقل، على طريق إهناسيا ـ وش الباب الفرعى.

تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وقرر طبيب قسم الاستقبال تحويل المصابين لمستشفى بنى سويف العام لخطورة حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365