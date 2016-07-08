مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران منذ قليل، فى حادث تصادم دراجة بخارية بجرار نقل، على أحد الطرق الفرعية بمركز إهناسيا ببنى سويف.

استقبل مستشفى إهناسيا المركزى أحمد شعبان مفتاح (20 سنة) جثة هامدة، وحمادة جنيدى صلاح (32 سنة)، ومحمود عامر كمال (35 سنة) مصابان بكسور فى أماكن متفرقة من الجسم.

ودلت التحريات الأولية على وقوع حادث تصادم دراجة بخارية بجرار نقل، على طريق إهناسيا ـ وش الباب الفرعى.

تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وقرر طبيب قسم الاستقبال تحويل المصابين لمستشفى بنى سويف العام لخطورة حالتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

>