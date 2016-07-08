أسرة الطفل ضحية ملاهى الوايلى تتهم المدير والعامل بالتسبب فى الحادث

قررت نيابة الوايلى الجزئية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، التصريح بدفن جثة طفل عقب الكشف الطبى الظاهرى، عقب وفاته فى حادث سقوط إحدى لعب الأطفال داخل ملاهى قرية الفردوس بمنطقة العباسية على رؤوس المواطنين، أثناء لهو أطفالهم احتفالا بعيد الفطر المبارك.

كما انتهت النيابة من الاستماع إلى أقوال أسرة الطفل المتوفى والأطفال المصابين في الحادث، والذين وجهوا الاتهامات إلى مدير الملاهى والعامل المسئول عن اللعبة، وفى السياق ذاته انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث.

وكانت النيابة العامة قررت فتح تحقيقات موسعة حول الحادث، للوقوف على الأسباب التى أدت إلى سقوط اللعبة الكهربائية، والتأكد من إجراءات السلامة داخل الملاهى، والاستماع لأقوال المسئولين والمشرفين على الألعاب لتوثيق شهادتهم.

التحقيق فى سقوط لعبة أطفال ملاهى العباسية فوق رؤوس المواطنين

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