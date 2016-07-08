7 نصائح لمريض القلب فى العيد.. قلل السكريات وزود الخضراوات

يعانى مرضى القلب فى العيد من مشكلات كثيرة نتيجة تناول الأطعمة غير الصحية بالإضافة إلى الكعك والبسكويت ومختلف الحلويات، وهو ما يعرضهم لمضاعفات كثيرة.

ويقدم خبراء التغذية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" مجموعة من النصائح الغذائية التى تساعد مرضى القلب على التغلب على مشكلاتهم الصحية والحماية من مضاعفاتها، وهى..

1. يفضل تناول الوجبات الغذائية الغنية بالألياف وخاصة الشوفان للعمل على خفض الكوليسترول، وفقدان الوزن، والحد من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2، ويمكن الاستعانة بأطعمة فول الصويا لخفض الكوليسترول.

2. الحد من الأطعمة الغنية بالسكر والكربوهيدرات لحماية أنفسنا من الالتهابات التى تساهم فى ظهور مضاعفات المرض، ولن يحدث ذلك إلا بإتباع نظام غذائى سليم مناسب لصحة قلبك.

3. تناول وجبات تحتوى على الأحماض الدهنية أوميغا 3 للحد من الالتهاب وزيادة مستويات الكوليسترول النافع للجسم.

4. تناول الأطعمة عالية فى البوتاسيوم لتساعد على الحفاظ على صحة ضغط الدم.

5. يحتوى زيت الزيتون على مركب يطلق عليه اسم oleocanthal يقوم بدور مضاد للأكسدة، وهو الذى يعمل كمساعد فى تخفيف الالتهاب فى الجسم.

6. تناول الخضراوات والفواكه بكثرة خاصة ذات الألوان الكثيرة لاحتوائها على مضادات الأكسدة.

7. ومن الأطعمة المفيدة لصحة مريض القلب فى العيد، الأفوكادو، زيت الزيتون البكر الممتاز واللوز والتوت، والبنجر، الأرز البنى، والسلمون.

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