زيزو يحكي لـ في الجول: مع الظروف صعبة.. هكذا يتفوق الأهلي على الزمالك

لعب عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" دور الرجل الذي يلجأ إليه الأهلي حين تكون الظروف صعبة عددا من المرات. دوما كان ينجح، ودوما ما يكون الفوز على الزمالك علامة ودليل هذا النجاح.

رئيس قطاع الكرة حكى في حوار مع FilGoal.com بعد تتويج الأهلي بالدوري، عن كواليس قيادته للشياطين الحمر في مواجهة الزمالك مرتين خلال الموسم الجاري.

فاز الأهلي مع زيزو على الزمالك في السوبر. ثم اقتنص الفريق الأحمر 3 نقاط من منافسه التقليدي في الدوري المصري بعد رحيل جوزيه بيسيرو وأيضا تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي.

فكيف فعلها زيزو؟ يحكي لـFilGoal.com قائلا: "بطولات الأهلي عددها أكبر من كل ما يمتلكه باقي أندية الدوري".

الأهلي فاز بالدوري 38 مرة باحتساب هذا الموسم. وأقرب ملاحقيه الزمالك ويمتلك 12 لقبا يليه الإسماعيلي بـ3 دروع.

وشرح "لهذا وجهت سؤالا للاعبي الفريق: هل تعلمون لماذا وصل الأهلي لهذه المكانة؟ هناك أصول معينة نسير علينا دوما وعلينا العودة إليها".

وتابع "تحمل الصعوبات من العوامل المهمة. الطموح والمستوى العالي يجعل اللاعب يعرف كيف يتعامل مع الضغط العالي لأن الأهلي معناه أن المركز الثاني مرفوض".

هدوء السوبر

وتحدث زيزو عن لقاء السوبر حيث كان الأهلي يلعب وقد خسر في الموسم السابق الدوري والكأس لصالح الزمالك.

وحكى زيزو "الفريق معنوياته كانت منخفضة. لهذا لعبت على العامل النفسي مع كل لاعبي الأهلي".

وأكمل "عامل الجمهور ساعد جدا طبعا في الإمارات. وإصرار اللاعبين جعل مهمة إعادة اسم الأهلي لمكانته سهلا".

وسرد "الفريق أمام الزمالك كان يلعب بجدية زائدة لأن إخفاق الموسم الماضي جعل الأهلي يحترم خصمه ويمنحه قدرا أكبر".

"لهذا كانت الخطة واضحة. سنهاجم لكن لا للاستعجال. نريد الفوز لكن لا لفتح الخطوط. سيأتي الفوز بهدوء".

جماعية الدوري

رحل زيزو عن مقعد المدير الفني للأهلي وعاد لمنصبه الأصلي كرئيس للقطاع تاركا المسؤولية للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

لكن زيزو لم يكن يعلم أن بيسيرو سيرحل قبل أسابيع من لقاء الزمالك، ليعود المصري المنحك لمنصب المدرب من جديد في مواجهة فرسان القلعة البيضاء.

ويروي زيزو "كان الفريق بحاجة لتحسن في الأداء الجماعي. هذا ما شعرت به. فرديا كل لاعب كان جيدا لكن الأهلي احتاج للجماعية".

وأفصح "وكالعادة اعتمد على قوة الكيان وستفوز".

في تلك المباراة سجل ماليك إيفونا هدفا لا ينساه زيزو للأهلي في مرمى الزمالك.

وعقب رئيس قطاع الكرة في الأهلي مبتسما "لم أتوقع أن يسجل إيفونا هذا الهدف. لم يتوقع أحد ذلك".