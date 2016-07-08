مقتل 60 داعشياً في هجوم على قرية شمال مدينة الرقة

قتلت طائرات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية 60 عنصراً من تنظيم داعش في هجومهم على قرية سكيرو، 60 كم شمال مدينة الرقة.

وقالت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية “إن 60 عنصراً من مسلحي داعش هاجموا على دراجات نارية اليوم الجمعة قرية سكيرو التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، ودارت بينهم اشتباكات عنيفة جداً استمرت لأكثر من 6 ساعات انتهت بمقتل جميع المهاجمين”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف هفال اسماعيل أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية للوكالة أن “إرهابي داعش هاجموا قرية سكيرو على الطريق الدولي حلب- القامشلي بريف الرقة الشمالي من ثلاثة محاور مستخدمين دارجات نارية، ولكن عناصر الوحدات تصدوا للهجوم حتى وصلت طائرات التحالف الدولي التي شنت اكثر من 10 غارات، ماادى إلى مقتل جميع عناصر داعش”.