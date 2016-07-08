أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يسقط تهمة المنشطات عن الفرنسي «ساكو»

Google+ Print
رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يسقط تهمة المنشطات عن الفرنسي «ساكو» رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يسقط تهمة المنشطات عن الفرنسي «ساكو»

مامادو ساكو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إسقاط تهمة المنشطات عن اللاعب الفرنسي مامادو ساكو، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال الاتحاد في بيان له : “بعد جلسة الاستماع مع محامي اللاعب وخبراء من مختبرات مصرح بها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قرّرت لجنة الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي إغلاق ملف ساكو”.

ويذكر أنه ثبت تناول ساكو، 26 عام، مواد محظورة خلال مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد، ضمن إياب مباريات ثمن النهائي من الدوري الأوروبي في مارس الماضي، وبرر “ساكو” بأنها مكملات غذائية وتناولها عن حسن نية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا