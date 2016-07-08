رسميًا.. الاتحاد الأوروبي يسقط تهمة المنشطات عن الفرنسي «ساكو»

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إسقاط تهمة المنشطات عن اللاعب الفرنسي مامادو ساكو، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال الاتحاد في بيان له : “بعد جلسة الاستماع مع محامي اللاعب وخبراء من مختبرات مصرح بها من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قرّرت لجنة الأخلاقيات والانضباط في الاتحاد الأوروبي إغلاق ملف ساكو”.

ويذكر أنه ثبت تناول ساكو، 26 عام، مواد محظورة خلال مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد، ضمن إياب مباريات ثمن النهائي من الدوري الأوروبي في مارس الماضي، وبرر “ساكو” بأنها مكملات غذائية وتناولها عن حسن نية.