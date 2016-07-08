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رئيس الدولة يتلقى المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر

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رئيس الدولة يتلقى المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر رئيس الدولة يتلقى المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

فقد تلقى سموه برقيات تهنئة من كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله المزيد من برقيات التهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من كل من  الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .
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