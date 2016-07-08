الهلال الأحمر الإماراتي يشارك أبناء عدن احتفالاتهم بعيد الفطر

احتفل اهالي مدينة عدن بدعم من هيئة الهلال الاحمر الاماراتي بعيد الفطر السعيد وسط أجواء من السعادة التي جمعت بين فرحة العيد ونشوة الانتصار والتي رسمت البسمة على وجوه العشرات من اطفال وابناء المدينة الذين توافدوا على شواطئ ومتنفسات عدن.

وشهدت مديرية التواهي فعالية "عيدنا في جولدمور" التي اقامتها هيئة الهلال الأحمر ضمن فعاليات الهيئة في عدن بمناسبة عيد الفطر السعيد بحضور محافظ عدن عيدروس الزبيدي وفريق هيئة الهلال الاحمر التطوعي وبمشاركة عدد من الشباب المبدعين من أبناء عدن وجمهور غفير بهدف رسم البسمة على محيا اهالي عدن ومشاركتهم فرحتهم بالعيد.

وألقى اللواء عيدروس الزبيدي محافظ عدن كلمة بمناسبة الحفل هنأ خلالها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأبناء عدن وكافة أبناء الوطن والأمة العربية والإسلامية ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب اللواء عيدروس عن سعادته بهذه الاحتفالية بدعم ورعاية دولة الإمارات العربية المتحدة وممثلها الهلال الأحمر الإماراتي.. مثمنا دور الهيئة في محافظة عدن وحرصها على الاحتفال بهذه المناسبة ورسم البسمة على وجوه الأطفال وكافة أبناء عدن.

وقال " إننا سعداء إذ نشارككم هذه الاحتفالية عيدنا في شاطئ جولدمور بدعم ورعاية الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يحرصون دائما على مشاركتنا الاحتفال بهذه المناسبة ورسم البسمة على وجوه الأطفال وكافة أبناء عدن هذه المدينة الطيبة بناسها وأهلها .. وعلى ان تحصل هذه المدينة على حقها وينال ابناؤها مكانتهم المستحقة في مدينة الحب والسلام عدن ...

من جانبها قالت منسقة مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي الدكتورة إشراق السباعي ان الهيئة تحرص على مشاركة أبناء عدن فرحتهم بالعيد ..مشيرة إلى أن الهدف هو المشاركة الفعالة في عملية الاتصال والتواصل وتعميق أواصر المحبة بين أبناء عدن في مختلف المديريات.

وتخلل الاحتفال العديد من الفعاليات والفقرات الفنية والترفيهية التي أدخلت البهجة إلى نفوس الجميع صغارا وكبارا.