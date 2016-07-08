مقتل 18 مدنيا وإصابة 120 فى قصف للمعارضة السورية على مناطق النظام بحلب

قتل 18 مدنيا وأصيب 120 آخرين بجروح اليوم الجمعة، جراء قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة على مناطق سيطرة قوات النظام فى مدينة حلب بشمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن: "قتل 18 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح جراء قذائف اطلقتها الفصائل المقاتلة على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام فى مدينة حلب"، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لان ثمة جرحى إصاباتهم خطيرة.

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