بالفيديو.. قبل القمة 112.. 5 أسباب تدفع جماهير الأهلى للتفاؤل

رغم تذبذب أداء الأهلى فى المباريات الأخيرة، وتدهور نتائجه والخسائر المتتالية، واحتلاله المركز الأخير بمجوعته بدورى أبطال إفريقيا، وضعف حظوظه فى التأهل، إلا أن هناك بعض الأسباب والشواهد التى تدفع اللاعبين وجماهيرهم للتفاؤل بتحقيق الفوز على الزمالك فى القمة 112، والتى تعد بطولة مستقلة فى حد ذاتها.

وتنطلق فى التاسعة والنصف مساء غد السبت مباراة القمة أو الكلاسيكو بين الزمالك والأهلى فى ختام مسابقة الدورى الممتاز 2015 / 2016 باستاد السويس التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة كل عام، وعلى الرغم من إنها القمة 112 مباراة "تحصيل حاصل " ولن تؤثر نتيجتها على تتويج المارد الأحمر بلقب الدورى العام، إلا أنها تعد الديربى الأكبر على صعيد القارة العجوز، وينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى.

خمس أسباب تدفع جماهير المارد الأحمر للتفاؤل بتحقيق الفوز على أولاد ميت عقبة، ومصالحة جماهيرهم بعد تدهور النتائج فى المباريات الأخيرة، واتخاذ مواجهة الأبيض خير إعداد لمباراة الوداد المغربى فى دورى الابطال، والتى تعد الأهم بنسبة للجماهير الحمراء، ومن العناصر التى تدفع الجماهير البيضاء للتفاؤل .

عقدة فوز الأهلى على الزمالك

حسم الأهلى لقب الدورى

أهداف الأهلى والإسماعيلى وحسم اللقب

جاهزية رمضان صبحى للقمة 112

أهداف ومهارات رمضان صبحى

توتر الجهاز الفنى للزمالك

>ومازالت عقدة فوز الأهلى على الزمالك فى مباريات القمة، الهاجس الاكبر الذى يراود جماهير الأبيض، ولاعبيه والتسبب فى إحباط معنوياتهم قبل كل مواجهة، وفى المقابل يمنح لاعبى الأحمر الثقة فى أنفسهم قبل الديربى المرتقب، حيث لم يفوز أولاد ميت عقبة على المارد الأحمر فى لقاءات الدورى منذ موسم 2006/2007، عندما ترك الساحر البرتغالى مانويل جوزيه الفريق وقرر العودة لبلاده بعد حسم اللقاب، ومنح مهمة القيادة لحسام البدرى، وكان الأحمر يعانى وقتها من غياب 10 لاعبين من نجومه، ولم ينجح الزمالك فى الفوز إلا بنتيجة ضعيفة 2/0 لتامر عبد الحميد وجمال حمزة.>حسم الأهلى لقب الدورى العام رسمياً بعد الوصول للنقطة 74 بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2/1، ليتوج المارد الأحمر بطلاً للدورى للموسم الحالى 2015/2016، مما سيرفع الضغوط عن اللاعبين والتعامل مع المباراة بهدوء أكثر من المنافس "الزمالك" الذى يسعى لتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره بعد ضياع الدرع، مما سيمنح الأهلى الأفضلية والثقة خلال الـ 90 دقيقة.>يعد رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى، أحد أبرز اللاعبين فى صفوف فريقه بعد أن توهج نجمه فى عالم الساحرة المستديرة وأصبح واحد من الأعمدة الأساسية للأهلى رغم صغر سنه، وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وكان رمضان غاب عن مباراة الإتحاد السكندرى لاصابته بالام فى عضلة السمانة، إلا أن طبيب الفريق أكد جاهزية اللاعب لمباراة القمة 112 ليعطى حافز قوى لباقى زملائه من أجل تحقيق الفوز.>يعيش الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى حالة من التوتر والإرتباك بعد التهديدات المتعددة التى تلقاها من رئيس النادى مرتضى منصور، باقالة الجهاز فى حالة الخسارة من المارد الأحمر، خاصة وأن رئيس القلعة البيضاء كان ينتوى الإطاحة بمحمد حلمى بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى ومنح الأهلى لقب الدورى العام عندما وصل للنقطة 74.

توتر جهاز محمد حلمى قد يدفعه لارتكاب أخطاء ساذجة لعدم التركيز الكامل فى أحداث المباراة، والانشغال بقرار رئيس ناديه عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، مما قد يؤدى لتفوق الأهلى من الناحية الفنية وتحقيق فوزاً جديداً على غريمه التقليدى.

ملخص مباراة الزمالك والمصرى 2/2

استبعاد شريف اكرامى من القمة

>أصبح استبعاد شريف إكرامى من حراسة عرين مرمى النادى الأهلى، سبباً لتفاؤل جماهير المارد الأحمر، خاصة بعد أن اصبح "شريف" ثغرة فى صفوف الفريق يستغلها المنافسون، وتصبح كل هجمة منظمة على مرمى الأهلى "هدف" مؤكد لعدم وجود الحارس الأمين، حيث سكنت شباكه 9 أهداف خلال 360 دقيقة.

ويعد إسناد مهمة حراسة عرين الأهلى للحارس الثانى أحمد عادل عبد المنعم بشرة خير للجماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل حاجة الحارس لإثبات جدارته بحراسة مرمى بطل القارة السمراء، مما سيدفعه للتألق.

خطأ فادح من إكرامى يكلف الأهلى الخسارة من اسيك