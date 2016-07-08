تعرض القبطان ولاء حافظ صاحب أطول غطسة لحادث سير على طريق السويس الصحراوى

أعلنت صفحة القبطان المصرى ولاء حافظ، عن تعرضه لحادث سير مروع على طريق السويس الصحراوى.

وطالبت الصفحة، من أعضاءها الدعاء له بالشفاء، حيث يقوم بعملية جراحية مساء اليوم الجمعة.

>يذكر أن ولاء حافظ، حصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية بأطول غطسة تحت الماء بـ51 ساعة، وبمشاركة 181 شابا وفتاة وبعض الأجانب والعرب من الهواة والمحترفين فى تنظيم "أطول سلسلة بشرية تحت الماء" بمدينة الغردقة مارس الماضى.

بالصور.. تنظيم أطول سلسلة بشرية تحت الماء بالغردقة بمشاركة 181 غواصا