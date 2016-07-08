رضا الكرداوى: لن أتنازل عن اتهامى لـ"عكاشة" بخطف ابنى يوسف

>بعد أن أثبتت تحريات المباحث صحة اتهام توفيق عكاشة بخطف ابنه "يوسف"، قالت مطلقته المذيعة رضا الكرداوي لـ"اليوم السابع" إنها لن تتهاون فى محاسبته، ولن تتنازل عن المحضر الذى حررته بقسم الشرطة، وستصعد الأمر إذا ما تم التهاون فى إعطائها حقها، مطالبة بمحاسبة عكاشة وفقا للمادة "292" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه "كل من حاول اختطاف طفل فى سن الحضانة بالتحايل أو الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام أو غرامة أو كليهما معا".

وأضافت مطلقة عكاشة أنها ستحضر جلسة الغد بمحكمة أسرة مدينة نصر، والتى تطالب فيها بنفقه ابنها وقدرها 60 ألف جنيه، كما أنها لن تتهاون فى أخذ حقه إذا لم يسدد، وستواصل اتخاذ الإجراءات فى قضايا الحبس المقامة ضده.

وكانت رضا الكرداوى حررت محضرا بقسم ثان المنصورة، اتهمت فيه توفيق عكاشة بخطف ابنها يوسف، والشروع فى قتل أخيها وهددها وأخيها بالسلاح.

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