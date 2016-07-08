بالصور.. وصول النجم ديفيد فانديتا شرم الشيخ لإحياء حفل ثالث أيام العيد

وصل نجم ال دى جى العالمى ديفيد فانديتا وفرقته، لإحياء حفل ثالث أيام عيد الفطر المبارك فى تاج محل، تحت شعار مصر أمان بمدينة شرم الشيخ.

وكان فى استقباله سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعزة خليل رئيس قطاع السياحة المحلية، ومحمد شفيق من مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، وعمرو إسماعيل مالك تاج محل، ووفد من الصحفيين والإعلاميين.

وأعلن ديفيد فانديتا عن بالغ سعادته لوجوده بشرم الشيخ، لاعتبارها المقصد السياحى المفضل لديه، مشيرا الى أن شرم الشيخ تتمتع بالأمن، وأنها المقصد الفريد.

>ومن جانبه قال عمرو إسماعيل مالك تاج محل، إنه قام بهذه المبادرة للنهوض بالسياحة واستقطاب العديد من الجنسيات، ومنهم جمهور الفنان ديفيد، مؤكدا أنه بصدد التعاون مع وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، والتعاون فى أجندة الحفلات الفنية التى تهدف لعودة السياحة إلى شرم والغردقة.

وأكد سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة أن الهدف من إقامة الاحتفالات الفنية والثقافية الترويج لشرم الشيخ والمنتجعات السياحية، باعتبارها مقصدا سياحيا عالميا، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها شرم الشيخ منذ حادث الطائرة المنكوبة، وبرعاية الوزارة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وكشف محمد شفيق من مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ أن هناك أجندة فنية لاستضافة عدد من كبار الفنانيين العالميين اعتبارا من أوائل شهر سبتمبر بشرم الشيخ والغردقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المحافظين وجمعيات المستثمرين بسيناء والبحر الاحمر.



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سامى محمود رئيس هئية تنشيط السياحة والفنان ديفيد فانديتا وعمر إسماعيل



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الفنان ديفيد فانديتا وعمر إسماعيل



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الفنان ديفيد فانديتا

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