إبراهيم حسن: حسام لم يضرب أحدا.. هناك من سبه ولاعب المحلة اعتدى علينا

قال إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري البورسعيدي إن لاعب غزل المحلة محمد رمضان كان المتسبب في أزمة وانفلات داخل الملعب بعد مباراة الفريقين.

إبراهيم حسن صرح عبر قناة أون تي في "لاعب غزل المحلة قائد الفريق رقم 8 (محمد رمضان) نزل إلى أرض الملعب. وضرب لاعبين في المصري وضرب عمال غرف ملابس".

وشدد "قائد المحلة ضرب لاعبي المصري باللكمات وانهال على الجميع بالسباب".

وتابع بصوت متهدج "للأسف الأمن حمى هذا اللاعب. دخلت الشرطة وحاصرتنا جميعا".

حسام حسن

وعن اللقطة التي ظهرت في التلفزيون يركض فيها حسام حسن خلف مصور يحمل الكاميرا، عقب إبراهيم "من هذا الرجل أصلا؟".

وأضاف "هناك رجل بلا صفة نزل الملعب وسب حسام حسن. من هذا الرجل أصلا؟ أين أنت يا رئيس لجنة المسابقات عامر حسين".

وواصل "كان هذا الشخص يُصور باستفزاز!".

وأوضح "هل تقبل أن يصورك لاعب بهذا الشكل بعد نتيجة سلبية لفريقك. الصحفي أو المصور يجب أن يجلس باحترام ويتعامل باحترام".

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وأكمل إبراهيم حسن "لماذا يحمي الأمن هذا الرجل؟ وما صفته أصلا للتواجد في الملعب".

وسأل "أتحدى أن يكون صحفيا. لو كان رجلا فليتحدث، من هذا الرجل؟".

وشدد "نحن دوما نبذل قصارى جهدنا. المصري حقق نتائجا رائعة دون أموال، دون لحم!".

ولم يوضح إبراهيم حسن ما يقصده بـ"دون لحم"، ثم استدرك "مع حسام حققنا نتائجا رائعة مع الاتحاد السكندري ومع المصري. فلماذا الانتقادات تطولنا طوال الوقت دون سوانا؟".

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