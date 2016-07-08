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قائد المحلة يرد على إبراهيم حسن: لم أفعل شيئا وتم صفعي على وجهي.. والأخير يُعقب

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قائد المحلة يرد على إبراهيم حسن: لم أفعل شيئا وتم صفعي على وجهي.. والأخير يُعقب قائد المحلة يرد على إبراهيم حسن: لم أفعل شيئا وتم صفعي على وجهي.. والأخير يُعقب

رد محمد رمضان قائد نادي غزل المحلة على إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري عقب تأكيد الأخير أن "لاعب المحلة كان المتسبب في أزمة وانفلات داخل الملعب بعد مباراة الفريقين".

المصري تعادل مع المحلة 2-2 في الجولة الأخيرة من الدوري المصري. لقاء شهد أحداث شغب واشتباكات ومن ضمنها حسام حسن. (طالع التفاصيل)

وخرج إبراهيم حسن عقب المباراة ليؤكد إن لاعب غزل المحلة محمد رمضان كان المتسبب في أزمة وانفلات داخل الملعب بعد مباراة الفريقين. (طالع التفاصيل)

وقال محمد رمضان ردا على إبراهيم حسن: "لم أفعل أي شيء على الإطلاق".

وأوضح في تصريحات عبر قناة ONTV "عقب صافرة الحكم وجدت 3 أشخاص كانوا متواجدين في المدرجات ينهالوا بالسب علي ويحاولون الاعتداء علي بعد نزلوهم أرضية الملعب".

وأضاف "أحدهم صفعني على وجهي والأخر حاول ركلي ولم أفعل أي شيء. حاولت فقط تفادي الضرب الذي أتعرض له".

وواصل "لم أستفز أي أحد ولم أفعل أي شيء".

رد إبراهيم حسن

ورد إبراهيم حسن مجددا على اللاعب قائلا: "لا. أنت تعلم تماما ماذا فعلت".

وأكمل حديثه قائلا: "أنت سبب الأزمة في البداية ورأيتك وأنت تنهال بالضرب علي بعض اللاعبين".

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شاهد بالفيديو - اشتباكات وأحداث شغب بعد تعادل المصري مع المحلة

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فيديو اليوم السابع

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