إبراهيم حسن: سموحة في المركز الثالث؟ صلوا على النبي.. أنا أهدافي أكثر

لا يعترف إبراهيم حسن مدير الكرة في المصري البورسعيدي بأن سموحة احتل المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز.

وجاءت تصريحات إبراهيم حسن عبر قناة أون تي في بعد تعادل المصري وغزل المحلة، وهي النتيجة التي وضعت الفريق البورسعيدي في المركز الرابع خلف سموحة بسبب تفوق الأخير في المواجهات المباشرة.

وقال إبراهيم حسن: "طوال الوقت يتم الاعتماد على قاعدة من يسجل أهدافا أكثر، يحتل مركزا أعلى. فلماذا اختلف الوضع الآن؟".

وتابع "لماذا الآن يعتمدون على المواجهات المباشرة؟".

وكان المصري قد سجل 50 هدفا، وسموحة أحرز 45. واحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع لأنه تعادل وخسر مع منافسه السكندري.

وأضاف "طوال الموسم نحن متفوقون على سموحة. لهذا ربما هم من عليهم أن يباركوا لنا وليس العكس".

وأكمل "مع بعض القوة من لاعبي فريقي كنا سنحسم المركز الثالث مبكرا. وطبعا هناك أخطاء تحكيمية لا داعي لذكرها".

وأتم "هذا الموسم تعرضنا لمهازل تحكيمية يجب أن تنتهي. يجب أن يحدث تطهير كامل في الموسم المقبل".