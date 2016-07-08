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#في_القمة – اختبار طبي لمحمد إبراهيم لتحديد موقفه من القمة

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#في_القمة – اختبار طبي لمحمد إبراهيم لتحديد موقفه من القمة #في_القمة – اختبار طبي لمحمد إبراهيم لتحديد موقفه من القمة

يخضع محمد إبراهيم لاعب الزمالك لاختبار طبي صباح يوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي من عدمها.

ويواجه الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت في ملعب السويس في إطار الجولة 34 والأخيرة من الدوري خلال الموسم الجاري والذي توج به الفريق الأحمر رسميا.

ويعاني محمد إبراهيم من قرحة في كعب القدم ولكنه تحامل على نفسه من أجل المشاركة في لقاء سموحة الأخير والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

لذا من المقرر أن يخضع إبراهيم لاختبار طبي صباح يوم القمة لتحديد موقفه من المشاركة الأساسية في المباراة من عدمها أو إن كان يستطيع التحامل على نفسه بعد زيادة الآلام التي يشعر بها.

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فيديو اليوم السابع