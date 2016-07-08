وزيرة العدل الأمريكية: العنف ليس رداً

دعت وزيرة العدل الأمريكية، لوريتا لينش، اليوم الجمعة، المواطنين في بلادها لالتزام الهدوء عقب مقتل مواطنين اثنين من ذوي البشرة السمراء هذا الأسبوع على أيدي عناصر شرطة بيض، ومقتل عناصر شرطة الليلة الماضية في مدينة دالاس بولاية تكساس، جنوبي الولايات المتحدة.

وقالت لينش، وهي أول امرأة من ذوي البشرة السمراء تتولى وزارة العدل في تصريح مقتضب إن “العنف لا يجب أن يكون الرد. الرد يجب أن يكون الالتزام بالهدوء والسلمية والتعاون”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

وجاء تصريح لينش عقب معرفتها أن المشتبه الرئيسي في مذبحة مدينة دالاس الأمريكية، ميكا إكسافيير جونسون، التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، وجه عدة تهديدات أثناء تحصنه في مرآب وإطلاقه النار على الشرطة، وقوله إنه يرغب في قتل المواطنين البيض وخاصة عناصر الشرطة”.

وأضافت لينش “يجب أن نتفق على كوننا جميعاً مواطنين بالولايات المتحدة، وأننا لا نعيش فقط على أراض مشتركة، بل أيضاً لدينا حياة مشتركة”، مطالبة جميع الأمريكيين بعدم السماح بان تمثل أحداث الأسبوع الحالي واقعاً جديداً في بلادنا”.