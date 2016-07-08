نقيب مهندسى الإسكندرية: تفتيش أعضاء النادى لدواع أمنية ولا زيادة بالأسعار

قالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين بالإسكندرية: إن تفتيش زائرى نادى الشاطئ لا يحدث ذاتيًا وإنما للحقائب وشنط السيارات كما هو معمول به فى مختلف النوادى والأماكن لدواع أمنية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نادى المهندسين بـ"سابا باشا" هو ناد خدمى ودليل على ذلك أن الأسعار بداخله أقل من مثيلتها فى أى مكان آخر، وذلك لقلة نسبة الأرباح المحملة على المنتجات الموجودة به.

وأشارت أنه لا يوجد بالنادى أى متعهدين للطعام فجميع مطاعم النادى تدار ذاتيًا وتخضع لرقابة صحية صارمة كما هو الحال منذ عدة سنوات، ولا يوجد زيادة بالأسعار كما أشيع من بعض الأعضاء.

وأوضحت نقيب مهندسى الإسكندرية، أن تلك المجموعة من نفس المجموعة التى دعت قبل ذلك لفرض الحراسة على النقابة، بعد أن تخلصت النقابة من الحراسة التى دامت لأكثر من عقدين، بحكم قضائى ليصبح مجىء مجلس النقابة عن طريق الانتخابات وصناديق الاقتراع، مؤكدةً على أن تلك الأفعال التى تحدث ما هى إلا طريقة لافتعال واختلاق المشاكل والأزمات؛ بهدف التسويد والتقليل من الأعمال التى يقوم بها المجلس بهدف الظهور والتمهيد للانتخابات القادمة.

وأشارت إلى عدم ورود أى مطالب إلى مجلس إدارة النادى، ولم يخطر مجلس الإدارة بتنظيم أى فعالية، أو شكاوى أو مقترحات، أو شكل من أشكال التواصل، وأن الالتزام بقواعد ولوائح النادى والتى يؤيدها الآلاف من مهندسى الإسكندرية ورواد النادى أدت إلى ارتفاع مستوى النادى، وظهوره بالمظهر الحضارى اللائق الذى يليق بمكانة المهندسين، وأدت إلى جذب العديد من مهندسى الإسكندرية لناديهم، والإقبال الكثيف على النادى.

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