بالصور.. إقبال كبير على نادى مهندسى الإسكندرية فى اليوم الثالث من العيد

شهد نادى شاطىء نقابة المهندسين بالإسكندرية، توافد المئات من الأعضاء فى ثالث أيام عيد الفطر.

وقالت المهندسة سمر شلبى نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن وصول نسبة الأعضاء فى اليوم فقط إلى 5 آلاف عضو وأسرهم من أعضاء نقابة المهندسين، وهو حضور كثيف من الأعضاء خلال أجازة العيد.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نادى الشاطىء يفتح خدماته لخدمة الأعضاء، وقام مجلس الإدارة بعمليات تطوير لاستقبال الأعضاء فى أجازة العيد وبداية فصل الصيف.



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إقبال المهندسين على نادى الشاطىء



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نسبة الإقبال على نادى الشاطىء



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إقبال الأعضاء بالنادى

- بالصور.. نقابة المهندسين تنظم احتفالات لأعضائها بمناسبة عيد الفطر

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