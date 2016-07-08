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مدير الإسعاف لمدن القناة وسيناء: 3 وفيات و18 إصابة حصيلة حوادث عيد الفطر

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مدير الإسعاف لمدن القناة وسيناء: 3 وفيات و18 إصابة حصيلة حوادث عيد الفطر مدير الإسعاف لمدن القناة وسيناء: 3 وفيات و18 إصابة حصيلة حوادث عيد الفطر
قال الدكتور خالد أبو هاشم، مدير مرفق الإسعاف بمدن القناة وسيناء، إن حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك بجنوب سيناء، وصلت إلى 3 حالات وفاة و18 إصابة.

وأضاف أبو هاشم، أنه تم الدفع بـ400 سيارة إسعاف تشمل مدن السويس وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية وبوسعيد وجنوب سيناء، لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك لانتشارها على طول الخط لتأمين الطريق السريع والحدائق والمتنزهات وساحات الصلاة بمختلف مدن المحافظة، بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصار رئيس هئية الإسعاف المصرية.

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مصر 365

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