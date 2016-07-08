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"أوباما" يأمر بتنكيس أعلام أمريكا 5 أيام حدادا على ضحايا دالاس

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"أوباما" يأمر بتنكيس أعلام أمريكا 5 أيام حدادا على ضحايا دالاس "أوباما" يأمر بتنكيس أعلام أمريكا 5 أيام حدادا على ضحايا دالاس
أمر الرئيس الأمريكى باراك أوباما، اليوم الجمعة، بتنكيس الأعلام خمسة أيام فى الولايات المتحدة حتى 12 يوليو حدادا على عناصر الشرطة الخمسة الذين قتلوا فى دالاس.

وقال أوباما فى بيان مكتوب: "احتراما لضحايا الهجوم (...) آمر بتنكيس العلم الأمريكى فى البيت الأبيض وجميع المقار العامة والمراكز العسكرية وسفن البحرية" فى كل انحاء الولايات المتحدة.

وقتل خمسة شرطيين وجرح سبعة آخرون مساء الخميس، فى مدينة دالاس جنوب الولايات المتحدة برصاص قناص واحد على الأقل، هو ميكا جونسون البالغ 25 عاما، أثناء تنظيم تجمع احتجاجى على مقتل رجلين أسودين برصاص شرطيين فى ولايتى لويزيانا ومينيسوتا.
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