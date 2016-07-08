"أوباما" يأمر بتنكيس أعلام أمريكا 5 أيام حدادا على ضحايا دالاس

أمر الرئيس الأمريكى باراك أوباما، اليوم الجمعة، بتنكيس الأعلام خمسة أيام فى الولايات المتحدة حتى 12 يوليو حدادا على عناصر الشرطة الخمسة الذين قتلوا فى دالاس.

وقال أوباما فى بيان مكتوب: "احتراما لضحايا الهجوم (...) آمر بتنكيس العلم الأمريكى فى البيت الأبيض وجميع المقار العامة والمراكز العسكرية وسفن البحرية" فى كل انحاء الولايات المتحدة.

وقتل خمسة شرطيين وجرح سبعة آخرون مساء الخميس، فى مدينة دالاس جنوب الولايات المتحدة برصاص قناص واحد على الأقل، هو ميكا جونسون البالغ 25 عاما، أثناء تنظيم تجمع احتجاجى على مقتل رجلين أسودين برصاص شرطيين فى ولايتى لويزيانا ومينيسوتا.

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وزارة العدل الأمريكية تؤكد جاهزيتها مساعدات بشأن التحقيق فى هجوم دالاس

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بالصور.. أمريكا تحترق بنيران العنصرية.. مقتل 5ضباط باحتجاجات ضد تجاوزات الشرطة وإطلاق النار على السود.. قناصة يظهرون فى تكساس.. والأمن يلقى القبض على 4من المهاجمين.. وأوباما يكتفى بدعوة لتطهير الجهاز

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