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الخارجية الروسية: قرار نشر عناصر من الدرع الصاروخية الأمريكية في سول مقلق

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الخارجية الروسية: قرار نشر عناصر من الدرع الصاروخية الأمريكية في سول مقلق الخارجية الروسية: قرار نشر عناصر من الدرع الصاروخية الأمريكية في سول مقلق

أعربت الخارجية الروسية، عن قلقها البالغ إزاء قرار نشر عناصر من الدرع الصاروخية الأمريكية في أراضي كوريا الجنوبية.

جاء ذلك عبر بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، في ختام المشاورات الدورية التي جرت في موسكو بين نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف ونظيره الكوري الجنوبي كيم هيون جين.

وقالت الوزارة فى بيانها ، والذى أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، إن موسكو تعتبر قرار نشر منظومة الدفاع المضاد للصواريخ THAAD في أراضي كوريا الجنوبية الذي أعلن عنه اليوم بمثابة خطوة ستؤدي إلى تعزيز قدرات شريحة آسيا والمحيط الهادئ في منظومة الدفاع المضاد للصواريخ الأمريكية الشاملة وهو ما سيقوض التوازن الاستراتيجي القائم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها.

وأضافت أنه سيؤدي تنفيذ هذا القرار إلى تفاقم التوتر في منطقة شمال شرق آسيا وسيزيد صعوبة وتعقيد العثور على حلول لمشكلات شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك جعلها خالية من السلاح النووي.

وكانت وزارة دفاع كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن سول وواشنطن اتفقتا على نشر عناصر منظومة الدفاع المضاد للصواريخ “THAAD”، في أراضي كوريا الجنوبية بشكل دائم.

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