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بالفيديو - عمر جابر يشارك في هزيمة بازل أمام لوزان

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بالفيديو - عمر جابر يشارك في هزيمة بازل أمام لوزان بالفيديو - عمر جابر يشارك في هزيمة بازل أمام لوزان

سقط بازل أمام منافسه لوزان بثلاثة أهداف لهدف في ثالث المباريات الودية التي خاضها الفريق السويسري استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وشهدت المباراة مشاركة عمر جابر فيها بعدما شارك في المبارتين السابقتين أمام كل من سانت جالين وميونيخ 1860.

وتقدم بازل مع بداية المباراة سريعا لكن نجح لوزان في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وعاد بازل وتقدم مجددا مع بداية الشوط الثاني لكن لوزان استطاع في النهاية قلب الطاولة على بطل الدوري السويسري الموسم الماضي والفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

ومن المقرر أن يلتقي بازل في رابع المباريات الودية في الثالث عشر من شهر يوليو الجاري مع فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.

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فيديو اليوم السابع

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