البيت الأبيض: لا علاقة لمنفذ هجوم دالاس بأي منظمة إرهابية

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة “إن المحققين خلصوا لعدم وجود أي علاقة للرجل الذي قتل بالرصاص خمسة من ضباط الشرطة في مدينة دالاس بأي منظمة إرهابية”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحافيين في العاصمة البولندية وارسو، حيث يحضر الرئيس باراك أوباما قمة حلف شمال الأطلسي “ما أعلمه هو أن المحققين استبعدوا بشكل علني الآن احتمال أن يكون الشخص الذي نفذ هذا العمل المروع على أي علاقة بمنظمات إرهابية سواء داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان من العالم”، بحسب “رويترز”.

وأضاف “لا أعتقد أن هناك أي نوع من التآمر الإرهابي”.