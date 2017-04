موقع "بولد سكاى": الزيوت العطرية أفضل علاج لالتهاب المفاصل

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن التهاب المفاصل هو حالة صحية يمكن أن تسبب آلاما شديدة وتيبسا فى المفاصل، وينتج عنها عدم قدرة الشخص على القيام بمهام حياته أو الحركة بشكل طبيعى، كما أنه يعد نوعا من الأمراض الروماتيزمية التى يمكن أن تؤثر على مفاصل متعددة بالجسم.

وفى الواقع، هناك 100 نوع من التهاب المفاصل الذى يمكن أن يؤثر على الناس من جميع الفئات العمرية، ووفقا لدراسة حديثة، فقد وجد أن التهاب المفاصل من أحد الأسباب الرئيسية للإعاقة بين الناس فى أنحاء العالم.

وتابع التقرير أن علاج التهاب المفاصل يعتمد على المسكنات لتخفيف حدة الألم، وهو أمر له تأثير سلبى على الصحة، ولكن على الجانب الآخر فقد وجدت طرقا طبيعية تساعد على تخفيف الأعراض المؤلمة، خاصة مع استخدام الزيوت العطرية التى لها تأثيرات مدهشة.

وحسب التقرير فإنه فى العصور القديمة، استخدمت هذه الزيوت العطرية الأساسية على نطاق واسع لأغراض طبية. ومنذ تلك الأوقات، قد استخدمت للحد من الألم والالتهابات التى تصاحب التهاب المفاصل، وتشير الابحاث إلى أن هذه الزيوت الأساسية فعالة وغنية بعوامل مضادة للالتهابات وتخفف الألم وتعطى إغاثة فعالة لأعراض التهاب المفاصل.

وفى هذا الإطار، يذكر التقرير أن الزيوت العطرية الأساسية أفضل علاج فعال لالتهاب المفاصل، لأنها تحتوى على مركبات يمكن أن تعمل فى تخفيف الآلام والتهاب المفاصل، وذلك بتدليك المنطقة المصابة فيمكن أن تعطى نتيجة فعالة فى الحد من الألم، كما أن هذه الزيوت مفيدة للغاية فى تخفيف أعراض التهاب المفاصل المؤلمة، مضيفا أن هذه الزيوت متعددة الأغراض وخاصة فى توفير الإغاثة من الألم، على وجه التحديد من الألم فى المفاصل، ولك عن طريق استخدام الزيت فى تدليك المنطقة المصابة.

تتضمن الزيوت العطرية زيت جوز الهند وزيت اللوز وزيت الياسمين وزيت الفل وزيت البابونج وزيت النعناع وزيت الليمون وزيت شجرة الشاى.

نصائح للتخلص من آلام المفاصل أهمها المشى وركوب الدراجات - See more at:

>