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غداً.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة أمين شرطة المتهم بقتل بائع الرحاب

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غداً.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة أمين شرطة المتهم بقتل بائع الرحاب غداً.. جنايات القاهرة تنظر محاكمة أمين شرطة المتهم بقتل بائع الرحاب

أمين الشرطة قاتل بائع الشاي بالرحاب (أرشيفية)

تنظر، غدا السبت، محكمة جنايات القاهرةةوالمنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار أسامة شاهين، محاكمة أمين شرطة في مقتل بائع ورد بالرحاب،

كان النائب العام قد أحال المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل بائع الورد في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى ، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع “اصايص” الزرع على عربه خشبية وبعد ان قام بسبه وركله توجه الى سيارة الشرطة التى كان يستقلها واخذ سلاحه الميرى واطلق الرصاص على المجنى عليه حتى ارداه قتيلا ، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص مما اسفر عن اصابه اثنين من الركاب كما اصيب ثالث اثناء سيره فى الشارع.

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