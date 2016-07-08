6750 زائرًا خلال أيام العيد لحديقة النباتات في أسوان

بلغ عدد زوار حديقة النباتات في أسوان، خلال أيام العيد الثلاثة، حوالي 6750 زائر من المصريين والأجانب.

وقال الدكتور رمضان محمد مدير عام الحديقة النباتية، إن العديد من أهالي أسوان يحرصون علي زيارة حديقة النباتات طوال أيام العيد للاستمتاع بالأنواع المتعددة من النباتات الموجودة فيها، والتي تصل إلى حوالي 700 نوعًا مختلفًا.

وأضاف أن اليوم الجمعة، ثالث أيام العيد، زار الحديقة 1800 زائر، بينما كان الإقبال علي الحديقة بالأمس ثانى أيام العيد كبيرًا للغاية، وبلغ 4750 زائرًا بينما كان الإقبال في اليوم الأول 200 زائرًا فقط، حيث يفضل الكثير من المواطنين البقاء في منازلهم في أول أيام العيد.