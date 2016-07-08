أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

6750 زائرًا خلال أيام العيد لحديقة النباتات في أسوان

Google+ Print
6750 زائرًا خلال أيام العيد لحديقة النباتات في أسوان 6750 زائرًا خلال أيام العيد لحديقة النباتات في أسوان

 

أرشيفية

بلغ عدد زوار حديقة النباتات في أسوان، خلال أيام العيد الثلاثة، حوالي 6750 زائر من المصريين والأجانب.

وقال الدكتور رمضان محمد مدير عام الحديقة النباتية، إن العديد من أهالي أسوان يحرصون علي زيارة حديقة النباتات طوال أيام العيد للاستمتاع بالأنواع المتعددة من النباتات الموجودة فيها، والتي تصل إلى حوالي 700 نوعًا مختلفًا.

وأضاف أن اليوم الجمعة، ثالث أيام العيد، زار الحديقة 1800 زائر، بينما كان الإقبال علي الحديقة بالأمس ثانى أيام العيد كبيرًا للغاية، وبلغ 4750 زائرًا بينما كان الإقبال في اليوم الأول 200 زائرًا فقط، حيث يفضل الكثير من المواطنين البقاء في منازلهم في أول أيام العيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا