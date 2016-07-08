محلل اقتصادي: نسبة البطالة في السودان تخطت الـ 18%

قال المحلل الاقتصادي السوداني أبو القاسم إبراهيم، إن نسبة البطالة في السودان سترتفع إلى أكثر من 18% خلال العام الحالي، وأنه لأول مرة يدخل مؤشر البطالة ضمن مؤشر ميزانية العام 2016.

وأضاف “إبراهيم” خلال لقائه في برنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بشتو، أن الاقتصاد السوداني يعتمد بشكل أساسي على الزراعة، وكذلك التشييد والبناء، وهما ما تم التوقف في دعمهم من خلال حظر التمويل فيهما، نتيجة للسياسات الاقتصادية التي تفكر في نشر ثقافة العمل الحر وتستهدف فقط التضخم، ولا تهتم بالتمويلات الصغيرة التي تساعد الشباب في عمل مشروعاتهم الخاصة.

وأوضح “إبراهيم”، أن المصارف السودانية تعاني من أزمة سيولة، وهو ما جعل أيضا بعض مؤسسات القطاع الخاص تستغنى عن العمالة.