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رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق: لجوء إسرائيل لإفريقيا طمعًا في مياه النيل

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رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق: لجوء إسرائيل لإفريقيا طمعًا في مياه النيل رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق: لجوء إسرائيل لإفريقيا طمعًا في مياه النيل

رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق، محمد علي إبراهيم

قال رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الأسبق، محمد علي إبراهيم، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى دول حوض النيل، تعد توجهًا خطيرًا لم يحدث من قبل في السياسية الإسرائيلية، مضيفًا أن إسرائيل تعاني من أزمة في المياه، وهذا ما جعلها لا تترك سورية حتى الآن لوجود بحيرة طبريا.

وأضاف “إبراهيم” خلال لقائه ببرنامج “الصفحة الأولى”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إفريقيا، اجتماع تقليدي يتم بشكل دوري، وليس رد فعل للزيارة.

وأوضح “إبراهيم”، أن اسرائيل تفكر في تأجير بحيرة طبريا لمدة 99 عامًا، مؤكدًا أن اسرائيل تعلم مدى حاجة الدول الإفريقية في تعلم تكنولوجيا المياه والزراعة، وهي ما ستستغله للاستفادة من تلك الزيارة، موضحًا أن تدخر حلًا لهذه الأزمة لم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة.

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