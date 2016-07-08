طيران التحالف الدولى يقتل مسؤولا بارزا فى داعش جنوب الموصل

قتل طيران التحالف الدولي، اليوم ىالجمعة، مسؤولا بارزا فى تنظيم داعش الإرهابى بقطاع جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق، خلال غارة جوية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة، أن طيران التحالف أغار على موقع للتنظيم جنوب مدينة الموصل، مما أسفر عن مقتل القيادى بداعش "عبد سعيد" المسؤول عن قطاع المدفعية واثنين من مرافقيه ودمر قطع مدفعية فى قرية "الجدعة" جنوب الموصل.

وكانت المرحلة الثانية من عملية "تحرير نينوي" انطلقت يوم السبت 18 يونيو بمشاركة قوات ("مكافحة الإرهاب"‬ والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش، وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين، وعمليات تحرير ‏نينوى‬، وحشد العشائر) بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولي، بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيادرة جنوب ‏الموصل بنينوي.

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