رائعة باولو تتأهل بسموحة للكونفدرالية

تأهل سموحة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل بعدما تغلب على منافسه طلائع الجيش بهدف دون رد يوم الجمعة.

والتقى سموحة بمنافسه الجيش في ملعب جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد حسام "سلامة" باولو في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة بيمناه على الطائر من داخل منطقة جزاء الفريق العسكري.

وضمن بذلك باولو أن يكون هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي برصيد 17 هدفا، بعدما حصد نفس الإنجاز خلال الموسم الماضي بـ20 هدفا.

كما ضمن سموحة بذلك المشاركة في الكونفدرالية خلال الموسم المقبل بعدما احتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة بالتساوي مع المصري الذي سقط في فخ التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق.

ولكن المواجهات المباشرة صبت في مصلحة الفريق السكندري بعدما فاز على المصري 1-0 وتعادل معه 1-1.

بينما تجمد رصيد الجيش عند 41 نقطة يحتل بهم المركز الـ12.