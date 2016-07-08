حريق كابل كهرباء قرب فندق شهير بالهرم.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

اندلع حريق هائل فى كابل كهرباء بجوار أحد الفنادق الشهيرة بالهرم بسبب ماس كهربائى، حيث تمكنت الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، وتم إخماده دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة أخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد باشتعال النيرن فى احد الكابلات الكهربائية بمنطقة الهرم ، وعلى الفور أمر اللواء مجدى الشلقانى بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران المشتعلة، وانتقل الرائد احمد غانم الضابط بقطاع الحماية المدنية بالجيزة وبصحبته الفريق المرافق وسيارتى أطفاء وتم السيطرة على الحريق دون أى إصابات.

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