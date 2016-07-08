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تقرير في الجول - المتأهلون إلى إفريقيا.. المصري ينتظر هدية من القطبين وسموحة

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تقرير في الجول - المتأهلون إلى إفريقيا.. المصري ينتظر هدية من القطبين وسموحة تقرير في الجول - المتأهلون إلى إفريقيا.. المصري ينتظر هدية من القطبين وسموحة

تحدد بشكل نهائي هوية المتأهلين الثلاثة للبطولات الإفريقية من الدوري المصري بعد أن خطف سموحة السكندري المركز الثالث بشكل مثير.

جولة أخيرة حولت البطاقة الثالثة المؤهلة للكونفدرالية من بورسعيد إلى الإسكندرية بعد تعثر المصري أمام المحلة الهابط.

المتأهلون

للموسم الثاني على التوالي يضمن الأهلي والزمالك التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا بعد أن حقق الأول بطولة الدوري فيما جاء الثاني وصيفا.

سموحة استغل تعثر المصري أمام المحلة ليهزم طلائع الجيش بدوره هو ويصل للنقطة 55 متساويا مع الفريق البورسعيدي.

لكن سموحة تفوق على المصري في المواجهات المباشرة إذ تعادلا ذهابا 1-1 قبل أن يفوز الفريق السكندري إيابا بهدف حسام باولو.

موقف الرابع

مازالت هناك بطاقة رابعة مصرية تنتظر صاحبها الذي سيصعد للكونفدرالية في الموسم المقبل، وهويته ستتحدد مع نهاية بطولة كأس .

بطل الكأس هو سيكون الفريق الرابع المتأهل للبطولات الإفريقية من مصر لكن بشرط ألا يكون أحد الثلاثة المتأهلين لدوري أبطال إفريقيا الأهلي والزمالك وسموحة.

في حال فوز الأهلي أو الزمالك أو سموحة ببطولة كأس مصر سيتأهل مباشرة صاحب المركز الرابع في الدوري للكونفدرالية وهو فريق المصري البورسعيدي.

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