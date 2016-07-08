أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تصريحات محمد عودة عقب هزيمة المقاولون العرب من مصر للمقاصة -
بالفيديو.. نجم المقاصة: «والله ما مضيت للأهلي» -
مساء الأنوار: تعليق لاعبي مصر للمقاصة على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: مدحت شلبي ينعي شهداء الوطن في الحادثين الإرهابيين أمام كنيستي مارجرجس ومارمرقس -
مساء الأنوار: تعليق بعض الرياضيين في الحادثين الإرهابيين بكنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 561 مخالفة و29 دراجة بخارية وبتش باجى بدون ترخيص بمطروح

Google+ Print
ضبط 561 مخالفة و29 دراجة بخارية وبتش باجى بدون ترخيص بمطروح ضبط 561 مخالفة و29 دراجة بخارية وبتش باجى بدون ترخيص بمطروح
تمكنت إدارة مرور مطروح من خلال الحملات التى نفذتها، اليوم الجمعة، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمدينة مرسى مطروح ضبط 561 مخالفة و 29 دراجة بخارية وبتش باجي بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص و5 تروسيكل بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص و8 بتش باجي بدون لوحات معدنية وبدون ترخيص.

كما تم ضبط 561 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح فى 84 مخالفة فورية بمبلغ 7100 جنيه.


>- ضبط 405 مخالفات وتحصيل 5300 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365