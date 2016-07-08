ضبط 561 مخالفة و29 دراجة بخارية وبتش باجى بدون ترخيص بمطروح

تمكنت إدارة مرور مطروح من خلال الحملات التى نفذتها، اليوم الجمعة، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمدينة مرسى مطروح ضبط 561 مخالفة و 29 دراجة بخارية وبتش باجي بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص و5 تروسيكل بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص و8 بتش باجي بدون لوحات معدنية وبدون ترخيص.

كما تم ضبط 561 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح فى 84 مخالفة فورية بمبلغ 7100 جنيه.

- ضبط 405 مخالفات وتحصيل 5300 جنيه غرامات فورية خلال حملات مرورية بمطروح