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المصري يفرط في التأهل للكونفدرالية بتعادل مثير مع المحلة

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المصري يفرط في التأهل للكونفدرالية بتعادل مثير مع المحلة المصري يفرط في التأهل للكونفدرالية بتعادل مثير مع المحلة

فرط المصري في التأهل مباشرة للكونفدرالية خلال الموسم المقبل لصالح سموحة بعدما تعادل مع ضيفه غزل المحلة إيجابيا بهدفين لكل فريق.

واستضاف المصري في ملعب الإسماعيلية منافسه المحلة يوم الجمعة في إطار الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري.

افتتح محمد مسعد أهداف الفريق البورسعيدي في الدقيقة 70 وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 84 عن طريق مهدي صبحي.

وبينما كثف المصري من محاولاته لتسجيل هدف الانتصار لكن المحلة فاجأ مضيفه وسجل هدفا ثانيا في الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق محمد علي.

ولكن أنقذ أحمد ياسر فريقه المصري بتسجيل هدف التعادل بعد ذلك بدقيقة.

وبذلك أنهى المصري الدوري في المركز الرابع برصيد 55 نقطة بالتساوي مع سموحة صاحب المركز الثالث لكن المواجهات المباشرة صبت في صالح الفريق السكندري ليتأهل هو للكونفدرالية.

وينتظر المصري بذلك أن يصل لنهائي كأس ، أو أن يتأهل أحد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لنهائي البطولة كي يضمن هو بلوغ الكونفدرالية.

فيما تجمد رصيد المحلة عند 13 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والأخير في الدوري وكان قد ضمن الهبوط رسميا في وقت سابق.

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