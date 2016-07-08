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شاهد بالفيديو - اشتباكات وأحداث شغب بعد تعادل المصري مع المحلة

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شاهد بالفيديو - اشتباكات وأحداث شغب بعد تعادل المصري مع المحلة شاهد بالفيديو - اشتباكات وأحداث شغب بعد تعادل المصري مع المحلة

نشبت اشتباكات قوية في ملعب الإسماعيلية قبل نهاية مباراة المصري مع غزل المحلة بالتعادل ليفقد الفريق البورسعيدي المركز الثالث.

المصري تعادل مع المحلة 2-2 في لقاء مثير ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري. تعادل أنهى آمال الفريق البورسعيدي في تحقيق المركز الثالث وينتظر مصير كأس لمعرفة هل سيشارك في كأس الكونفدرالية أم لا.

وعقب إطلاق صافرة النهاية نشبت أحداث شغب كبيرة داخل أرض الملعب. البداية كانت من عامل غرف ملابس المصري الذي حاول الاعتداء على لاعب من صفوف المحلة.

وهو ما بدأ أحداث الشغب والاشتباكات داخل أرض الملعب.

قبل أن يتدخل مدير الأمن وتنتهي المشكلة داخل أرض الملعب ويغادر الجميع أرضية ملعب الإسماعيلية.

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