ضبط سائق "تفحيص" في العين صباح يوم العيد

ضبطت دوريات شرطة ابوظبي صباح يوم العيد سائق سيارة "مواطن 21 سنة" في منطقة المقام السكنية بمدينة العين يقود سيارته "بدون لوحات الارقام" بطريقة الاستعراض الخطر واصدار أصوات "تفحيص العجلات" مما سبب الازعاج من خلال تصرفات غير لائقة وتعريض حياة الآخرين للخطر والذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عبر تسجيلات مصورة عن الواقعة.

وأكد العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي أن ما قام به سائق السيارة يعتبر مخالفة صريحة حيث قامت دوريات المرور بمتابعة المذكور الذي فر هاربا من الموقع رافضا التوقف لرجال الدورية والامتثال لتوجيهاتهم اعتقادا منه ان بقدرته الهرب والتخفي حيث قامت الدوريات بمتابعة المذكور والتحري عن مالك السيارة من واقع المواصفات وتم التوصل الى مالكها خلال مدة زمنية قصيرة بعد ارتكاب الواقعة وبعد الحصول على الاجراءات القانونية ذات الصلة.

وقال العميد الظاهري إن تلك التصرفات علاوة ما تمثله من خطر على سلامة السائق نفسه وامكانية إلحاق الضرر بسكان المنطقة وما سببه من إزعاج صباح يوم العيد يعتبر إساءة لا يمكن القبول بها وتعتبر من المخالفات المشددة التي تستوجب التوقيف والتحويل الى الجهات القضائية المختصة .. مشيرا إلى أن تلك التصرفات إفساد لأجواء فرحة العيد وتهربه من رجال الدوريات هو استهتار بالقانون وبرجال الدورية إضافة الى ارتكابه تلك المخالفة التي لايمكن التهاون معها او مع مرتكبيها.

وناشد مدير عام العمليات المركزية الشباب والسائقين عدم التصرف باستهتار خلال قيادة السيارات أو محاولة الاستعراض بقيادة السيارات بما يهدد سلامة الآخرين من مستخدمي الطريق او المارة مما يعرض مرتكبي مثل تلك المخالفات الى أشد العقوبات .. لافتا إلى أن شرطة أبوظبي لن تتهاون في ضبط وتوقيف المخالفين مهما اعتقدوا بأنهم قادرون على التخفي أو الهروب والشرطة قادرة على الوصول الى المخالفين وضبطهم.

ودعا الجمهور الى عدم التجمع في محيط ساحات استعراض السائقين المتهورين حيث يعرضون انفسهم للمساءلة القانونية والمخالفة.

وتوجه العميد الظاهري بالشكر والتقدير الى أفراد الجمهور لما قدموه من تعاون ومعلومات لرجال الدوريات والتي أسهمت في سرعة الوصول الى الجاني وذلك ما عكس وعي الجمهور والحس العالي بالمسؤولية في رفض الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض.

وطالب الجمهور بشكل عام بضرورة التحلي بالمسؤولية في عدم التردد بالابلاغ عن أي من الممارسات والتصرفات الخاطئة والتي من شأنها تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطر من خلال الاتصال على رقم عمليات الشرطة 999 او الاتصال بالرقم المجاني "أمان 8002626" او الاتصال على أرقام مراكز الشرطة في قطاعات الاختصاص لتكون عملية مواجهة التصرفات الخاطئة مسؤولية الجميع ولتجسيدها على ارض الواقع.

وتوجه الظاهري الى اولياء الأمور بمراقبة الأبناء وعدم السماح لهم بقيادة السيارات قبل الحصول على رخص القيادة وضرورة التأكيد على الأبناء بعدم الاساءة للنظام العام بقيادة السيارات بتهور والتي يقوم بها الشباب المراهقون لإبراز المهارات في القيادة ما يعرضهم لمخاطر الاصابات البليغة وتعريض سلامة الآخرين للخطر وبالتالي تعريض أبنائهم الى المساءلة والتوقيف تحت طائلة القوانين المعمول بها في هذا الخصوص.

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