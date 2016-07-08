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الديلى ميل: البروكلى يحتوى على مركبات طبيعية تحد من فقدان البصر

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الديلى ميل: البروكلى يحتوى على مركبات طبيعية تحد من فقدان البصر الديلى ميل: البروكلى يحتوى على مركبات طبيعية تحد من فقدان البصر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن تناول البروكلى هو مفتاح جيدة للبصر ويحد من فقدانه على مدار العمر.

وأوضح الباحثون أن البروكلى من الخضراوات الخضراء الداكنة التى تحتوى على مركب يسمى الإندول -3- كربينول (I3C) الذى يمكن أن يستخدم لعلاج المياه البيضاء التى تعتبر السبب الرئيسى لفقدان البصر.

وأشار الباحثون إلى أن البروكلى يحتوى على مركب رئيسى ينشط مستقبلات البروتين المزيل للسموم فى شبكية العين، لافتين إلى أن الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن يمكن أن تستخدم كعلاج وقائى من سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدى وسرطان البروستاتا.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور ديباك امبا، أستاذ الطب والجراحة، أن البروكلى يحتوى على حمض البالمتيوليك الذى يكافح أمراض العيون.

ونتائج الدراسة تشير أيضا بضرورة تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 7 وحمض البالمتيوليك، مثل المكسرات والأسماك ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة الديلى ميل البريطانية، وذلك فى الثامن من شهر يوليو الجارى.

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