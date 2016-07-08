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بالفيديو.. حميد الشاعري وحمزة نمرة يقدمان توزيعاً جديداً لأغنية «وين أيامك وين»

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بالفيديو.. حميد الشاعري وحمزة نمرة يقدمان توزيعاً جديداً لأغنية «وين أيامك وين» بالفيديو.. حميد الشاعري وحمزة نمرة يقدمان توزيعاً جديداً لأغنية «وين أيامك وين»

حميد الشاعري وحمزة نمرة

كتب- إنجي لطفي

بعد انقطاع دام طيلة شهر رمضان المبارك، عاد الفنان حمزة نمرة ببرنامجه الأسبوعي ريميكس، على شاشة “التلفزيون العربي”، ليخصّص حلقته التاسعة من البرنامج عن تاريخ الفولكلور الليبي، وإعادة توزيع أغنية الفنان الليبي المصري حميد الشاعري “وين أيامك وين”، التي أدّاها عام ١٩٨٤ ضمن ألبومه “رحيل”.

أغنية “وين أيامك وين” هي من الأغنيات الشهيرة التي تعود إلى الفلكلور الليبي الشعبي، أما مؤديها الفنان حميد الشاعري فهو مغنٍ وموسيقار يحمل الجنسيتين الليبية والمصرية، ولد لأب ليبي وأم مصرية عام ١٩٦١، وكان لوالدته أثر كبيراً في اكتشاف وإنماء موهبته الغنائية والموسيقية في مرحلة عمرية مبكرة من حياته.

في القسم الأول من الحلقة، استضاف نمرة المغني المصري علي حميدة، والذي يعمل حالياً بتدريس آلة العود في معهد الموسيقى، ليتحدّث عن تأثير الأحداث التاريخية على الفلكلور وتاريخ الأغاني في أي دولة.

كما قابل نمرة عازف آلة “المجرونة” البدوية شبل عبدالله، الذي تطرّق إلى الفرق بين الفلكلور البدوي الليبي والفلكلور البدوي المصري والعلاقة بينهما.

أما في القسم الثاني من الحلقة، فاستضاف نمرة الفنان حميد الشاعري الذي شاركه في أداء أغنية “وين أيامك وين” بتوزيعها الجديد بعد دمجها مع إيقاعات غربية وعالمية، وتحدّث عن مسيرته الفنية التي بدأت بأدائه للأغاني التراثية الليبية والمصرية.

وكان الشاعري، قد شارك في إنشاء فريق غنائي تحت اسم “أبناء أفريقيا”، ضمّ عدداً من المواهب الأفريقية والعربية، ولكن لم يكتب له الاستمرار لأسباب في أغلبها اجتماعية.

وأصدر  الشاعري أكثر من ١٥ ألبوماً فيها عشرات الأغاني، أشهرها: “عيونها” الذي أصدره عام ١٩٨٣، وألبوم ”رحيل” عام ١٩٨٤، و”سنين” عام ١٩٨٥، و”قشر البندق”. أما آخر الألبومات التي أصدرها فكان “روح السمارة” عام ٢٠٠٦.

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