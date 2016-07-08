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سلمي الدالي وتامر أبو عرب يقدمان «بتوقيت مصر» على التلفزيون العربي

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سلمي الدالي وتامر أبو عرب يقدمان «بتوقيت مصر» على التلفزيون العربي سلمي الدالي وتامر أبو عرب يقدمان «بتوقيت مصر» على التلفزيون العربي

سلمي الدالي وتامر ابو عرب يقدمان بتوقيت على التلفزيون العربي

كتبت – إ نجي لطفي

بدأ برنامج “بتوقيت مصر” على قناة التلفزيون العربي التي تبث من لندن انطلاقته الجديدة، بالإعلان عن تولي مذيعين جدد لمسئولية البرنامج، وهم سلمى الدالي وتامر أبوعرب.

وفي مقدمتها بالحلقة الأولى التي أذيعت ثاني أيام العيد قالت سلمى الدالي “نوعدكم إننا نكون دايماً بتوقيت الصدق مش الكذب، وبتوقيت المواطن مش ، بتوقيت التجميع والمصالحة مش الفرقة والفتنة، وبتوقيت العقل والمنطق مش التحريض والنصب.”

وستتوزع أيام البرنامج بحيث يقدم تامر أبوعرب الحلقات من الأحد إلى الأربعاء، بينما تقدم سلمى الأيام من الخميس إلى السبت، ويُذاع البرنامج يومياً الساعة 11 مساءاً بتوقيت مصر، ويتناول مختلف الأخبار والقضايا السياسية والإجتماعية والفنية.

يذكر أن سلمى الدالي قدمت من قبل برنامج أحلى مسا على شاشة mbc مصر مع الفنانة فيفي عبده والفنان هشام عباس، كما قدمت برنامج المستشارة على قناة دريم.

وتامر أبوعرب صحفي عمل وكتب بصحف الدستور واليوم السابع والمصري اليوم سابقاً، وعمل بالإعداد التلفزيوني بقنوات أون تي في والنهار، كما سبق له العمل مذيعاً براديو “حريتنا”.

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