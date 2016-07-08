حيدر العبادى: الهزيمة الشاملة ستلحق بداعش وسنرفع علم العراق فى نينوى

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى، على أن عصابة داعش الإرهابية تواجه انكسارا واضحا، بعد الانتصار الكبير الذى حققته قوات الجيش العراقى فى الفلوجة، حيث لم يتمكنوا حتى من الهرب فى الصحراء ، ولذا بدأت باللجوء إلى أسلوب التفجيرات الجبانة واستهداف المواطنين، ليثبتوا أنهم مازال لهم وجود وتأثير ليستمر الدعم المالى لهم وتستقطب إرهابيين أخرين.

جاء ذلك خلال اجتماع العبادى اليوم الجمعة، بوكلاء ومسؤولي الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية العراقية.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقى، أن النصر الذى تحقق على عصابة داعش الإرهابية استنزف كل طاقاتها وأن الهزيمة الشاملة ستلحق بهم قريبا وسيرفع العلم العراقي فى نينوى كما رفع فى الفلوجة، وأن العراق سيقضى على داعش الإرهابى ليس في العراق حسب ، بل ان هذا النصر سيقضي عليه في العالم كله.

وأضاف العبادى، أن الاعتداء الإرهابي في الكرادة رد فعل على انتصار الجيش العراقى الكبير في الفلوجة الذى أذهل العالم ،مشيرا إلى أن هناك من يتاجر بدماء العراقيين من أجل مصلحة سياسية فى الوقت الذي ينبغى أن يتوحدوا فيه من أجل مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الجميع.

>وشدد الدكتور حيدر العبادى خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الجهود من قبل وزارة الداخلية من أجل توفير الأمن للمواطنين وكشف المجرمين والقضاء على الخلايا الارهابية ومكافحة الجرائم الجنائية والاقتصادية.

وأكد العبادى، على بذل الجهود من أجل أن يكون هذا العام، عاما للقضاء على الفساد فى وزارة الداخلية وأن الفاسد لن نجعله يشعر بالراحة والأمان وسيلاحقه أينما كان، كما اكد على ضرورة التأكيد على إجراءات السلامة الوطنية فى الأسواق والمباني.

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